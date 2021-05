Rugby | Sei Nazioni Under 20 2021 | diramato il calendario Si gioca a Cardiff tra il 19 giugno ed il 13 luglio

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Il Sei20disi giocherà interamente a, in Galles, tra il 19ed il 13, con la consueta formula del round robin che permette a tutte le squadre di disputare cinque incontri. I match si giocheranno tutti nel medesimo impianto e le gare verranno tutte prodotte televisivamente, inoltre si giocherà sempre a distanza di sei giorni in fasce orarie prefissate alle ore 15.00, 18.00 e 21.00 (orari italiani). L’Italia farà il proprio esordio sabato 19alle ore 21.00 contro i padroni di casa del Galles, poi giocherà venerdì 25alle ore 18.00 contro la Francia. I restanti match tutti alle ore 15.00: giovedì 1contro la Scozia, mercoledì 7...

La giornata d'esordio delNazioni U20 è prevista sabato 19 giugno con Scozia e Irlanda che andranno a inaugurare l'inedita formula dell'edizione 2021. Il primo match per gli Azzurrini è in ...dell'Italia Under 20 che dal 19 giugno a Cardiff (Galles) disputerà ilNazioni di categoria nel ...che si sono sfidate domenica nell'andata della seconda semifinale playoff del Top 10 di. A ...Un rugbista donna ma con un passato e fisico da uomo può competere con rugbiste che sono femmine dalla nascita? A lanciare il sasso è stato ieri Paolo Vaccari, una icona della pallaovale italiana, 64 ...Lo ha deciso la Federazione transalpina con un voto unanime e in contrasto aperto con il parere della World Rugby ...