Rugby | Nazionale | Kieran Crowley nuovo ct azzurro 3

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 19 maggio 2021) (Adnkronos) - “A nome mio personale, del Consiglio e di tutto il movimento voglio ringraziare Franco per l'impegno, l'etica professionale e il forte legame con ilitaliano che ha dimostrato in questo anno e mezzo alla guida della. Tutti siamo consapevoli dell'operato che Franco, insieme all'intero staff tecnico, ha portato avanti in un contesto di grande complessità come quello imposto dalla pandemia, lanciando un gruppo di giovani che potranno contribuire a riportare l'Italia ad occupare le posizioni che il nostro movimento merita sulla scena inter. Nelincarico di Responsabile dell'Alto Livello Smith metterà a disposizione tutto il know-how acquisito in Italia e all'estero per creare le condizioni necessarie a garantire interazione e crescita condivisa tra tutte le componenti del nostro ...