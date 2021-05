(Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma, 19 mag. – (Adnkronos) –è ufficialmente ilcommissario tecnico dellaItalianamaschile. Il 59enne neozelandese è stato presentato al Palazzo della Regione di Venezia, in Cannaregio. Il panorama unico al mondo della Laguna ha tenuto a battesimo stamane ilcorso, varato dal Presidente Marzio Innocenti a due mesi dall’insediamento delConsiglio Federale. Ad affiancare il Presidente federale nello svelamento delstaff guidato dal tecnico neozelandese, per cinque anni capo allenatore della Benetton, il Direttore Tecnico Daniele Pacini ed ilResponsabile deld’Alto Livello Franco Smith, a cui ...

intesasanpaolo : ??Proseguono gli incontri in #AreaX: @MassimoCaputi per il progetto Protezione e Sport intervisterà @MbandaMaxime ??,… - sportface2016 : #Rugby Kieran Crowley assume l'incarico di commissario tecnico della Nazionale maschile - Rugbymeet : ???? Presentato il nuovo staff tecnico della nazionale maggiore. ???????????? ?????????????? head coach, con lui Andrea Moretti “… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Italrugby, Kieran Crowley è il nuovo allenatore della nazionale azzurra - zazoomblog : Rugby: Nazionale Kieran Crowley nuovo ct azzurro (3) - #Rugby: #Nazionale #Kieran #Crowley -

Ultime Notizie dalla rete : Rugby Nazionale

E' iniziata oggi la gestione di Kieran Crowley , nuovo Commissario Tecnico dellaItalianamaschile. Un vero e proprio battesimo con presenti, insieme al tecnico neozelandese, il Direttore Tecnico Daniele Pacini e il nuovo Responsabile deld'Alto Livello ...... l'etica professionale e il forte legame con ilitaliano che ha dimostrato in questo anno e mezzo alla guida della. Tutti siamo consapevoli dell'operato che Franco, insieme all'intero ...[RUGBY TOP10] Lubabalo “Giant” Mtyanda appiedato dal Giudice sportivo dopo una citazione per un presunto fallo antigioco. La FemiCz Rovigo dovrà fare a meno della seconda linea sudafricana contro il C ...L'assessore e candidato alle primarie all'inaugurazione della mostra delle torce olimpiche: "Ho incontrato Nardella, c'è la volontà di portare avanti la candidatura" ...