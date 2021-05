Rugby | Kieran Crowley assume l’incarico di ct della Nazionale maschile

(Di mercoledì 19 maggio 2021) E’ iniziata oggi la gestione di, nuovo Commissario TecnicoItaliana. Un vero e proprio battesimo con presenti, insieme al tecnico neozelandese, il Direttore Tecnico Daniele Pacini e il nuovo Responsabile deld’Alto Livello Franco Smith, a cuisuccederà alla guida dell’Italia a partire dall’1 luglio 2021 e sino al 30 giugno 2024. E’ stato presentato il suo futuro staff, che include tra gli altri lo specialistamischia e degli avanti Andrea Moretti dalle ZebreClub, con Marius Goosen confermato nello staff con il ruolo di tecnicodifesa insieme a Corrado Pilat assistente per le skills ed il gioco al piede. L’ex tallonatore ...

Federugby : ?? #Italrugby Kieran Crowley nuovo Commissario Tecnico Azzurro. Franco Smith nominato Responsabile del #rugby d'alt… - sportface2016 : #Rugby Kieran Crowley assume l'incarico di commissario tecnico della Nazionale maschile - acimbrico : RT @Federugby: ?? #Italrugby Kieran Crowley nuovo Commissario Tecnico Azzurro. Franco Smith nominato Responsabile del #rugby d'alto livello… - Rugbymeet : ???? Presentato il nuovo staff tecnico della nazionale maggiore. ???????????? ?????????????? head coach, con lui Andrea Moretti “… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Italrugby, Kieran Crowley è il nuovo allenatore della nazionale azzurra -

