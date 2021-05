Royal Family, in arrivo un nuovo membro: che sorpresa per la Regina! (Di mercoledì 19 maggio 2021) Finalmente una notizia positiva per la Royal Family: la Regina Elisabetta non sta più nella pelle e non vede l’ora di conoscere il new entry. La Royal Family non ha… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 19 maggio 2021) Finalmente una notizia positiva per la: la Regina Elisabetta non sta più nella pelle e non vede l’ora di conoscere il new entry. Lanon ha… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Ilamaiunagioia : @leraccoonmorice C'erano entrambe le ex di Harry perché, prima di Meghan, erano rimasti in buoni rapporti e le ha i… - LaRagazzaStran6 : @GigioSweet17 No,quello lo prendono solo gli english come il Nardi e sua madre, autoproclamatasi inviata ufficiosa… - VanityFairIt : Dall'ufficio dell'erede al trono sono spariti i ritratti dei Sussex. Segno evidente che Carlo non ha affatto gradit… - Affaritaliani : Royal Family, annuncio ufficiale: la Regina Elisabetta avrà un nipote italiano - bvttleofwine : @leraccoonmorice guarda io sulla royal family so poco e niente in realtà quindi ste cose mi interessano da morire!… -