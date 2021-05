Royal Family | grave lutto per la Regina Elisabetta

(Di mercoledì 19 maggio 2021), il casato inglese colpito ancora dal dolore e in particolare la sovranaII dopo la scomparsa del marito FilippoII (Getty Images)LaII “è distrutta”. A scriverlo è il Sun in merito alla notizia della morte di Fergus, uno dei cuccioli di razza corgi. Un secondoin poco tempo dopo quello molto piùdella perdita del marito Filippo. E pensare che il cagnolino avrebbe dovuto lenire proprio il dolore per la scomparsa del Duca di Edimburgo. Era stato infatti un regalo fatto durante la malattia e il ricovero da parte del principe Andrea, il Duca di York e figlio di. Un cucciolo che avrebbe avuto il compito di distrarre la sovrana in un momento così difficile per lei e ...

D'altronde, come disse tempo fa una fonte vicina alla, "la regina senza corgi sarebbe come la Torre di Londra senza corvi" ....