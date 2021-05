Roma, va a denunciare le violenze dell’ex e lui si presenta sotto casa: ‘Aiutatemi, è qui fuori’ (Di mercoledì 19 maggio 2021) Una denuncia arrivata appena in tempo, una storia difficile raccontata dalla stessa vittima che dopo anni di sofferenze ha deciso di rivolgersi ai Carabinieri. La donna, vittima dell’ex marito, ieri mattina – in compagnia della sorella – si è presentata presso gli uffici della Stazione di Roma Aventino per denunciare lo stalking delle marito e l’ansia in cui stava vivendo da più di un anno. La vittima ha riferito ai militari di aver rinunciato persino al suo lavoro, a causa dell’uomo: “Era troppo geloso, era convinto che io avessi relazioni con gli uomini per cui lavoravo”. Ed il riscontro è stato immediato visto che l’attuale datore di lavoro della donna è stato costretto a denunciare sempre l’uomo – un Romano di 63 anni – perché lo perseguitava. Vittima dell’ex ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 19 maggio 2021) Una denuncia arrivata appena in tempo, una storia difficile raccontata dalla stessa vittima che dopo anni di sofferenze ha deciso di rivolgersi ai Carabinieri. La donna, vittimamarito, ieri mattina – in compagnia della sorella – si èta presso gli uffici della Stazione diAventino perlo stalking delle marito e l’ansia in cui stava vivendo da più di un anno. La vittima ha riferito ai militari di aver rinunciato persino al suo lavoro, a causa dell’uomo: “Era troppo geloso, era convinto che io avessi relazioni con gli uomini per cui lavoravo”. Ed il riscontro è stato immediato visto che l’attuale datore di lavoro della donna è stato costretto asempre l’uomo – unno di 63 anni – perché lo perseguitava. Vittima...

