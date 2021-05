Roma | Totti | “Mourinho? Se mi chiamasse ci ragionerei La mia sul futuro di Buffon”

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Francescoè tornato a parlare del suo.All'addio burrascoso dalla, condizionato dal rapporto tra l'ex capitano e Luciano Spalletti, sono succedute diverse voci in merito al suofuori dal campo. Lo staff capitolino, sembrava dovesse diventare il nuovo giardino felice del Pupone, con diverse problematiche che,. tuttavia, sono progressivamente sopraggiunte e hanno costretto l'ex numero 10 a percorrere strade diverse da quelle giallorosse.Il presente, racconta di unreinventatosi talent scout ma non ancora con un vero e proprio ruolo all'interno di un club. L'approdo di Josèsulla panchinanista potrebbe, tuttavia, disegnare nuovi scenari legati aldell'ex attaccante. Diverse indiscrezioni, infatti, ...

Così Francesconell'intervallo della finale di Coppa Italia dove ha esordito come Serie A Ambassador ha smentito ogni contatto con lache si appresta ad aprire una nuova era con l'arrivo ...Prima l'ingresso movimentato allo stadio, poi un'apertura alladei Friedkin e di Mourinho. Francesco, ospite a Reggio Emilia della Lega (come ambasciatore) per la finale di Coppa Italia, è stato insultato da alcuni tifosi (sembra della Juventus) che lo ...«È stato detto che avrei rifiutato una chiamata di Mourinho... Nessuno mi ha chiamato, tutte queste voci che sono uscite sono menzogne». Lo dice senza mezzi termini Francesco ...Francesco Totti, ex 10 della Roma questa sera al Mapei Stadium per la finale di Coppa Italia, è intervenuto ai microfoni di Rai 1.