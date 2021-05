Roma, tensione alla sede Pfizer per protesta dei militanti di sinistra: “Vaccini gratis per tutti” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Sono stati momenti di vera e propria tensione quelli alla sede Pfizer di Roma, in via Valbondione, zona Labaro-Prima Porta, dove un gruppo di militanti del Collettivo Militant, del Fronte Gioventù Comunista e del Fronte Comunista con fumogeni, ha manifestato sulla questione Vaccini: “Stop brevetti, Vaccini gratuiti ovunque per tutti”. L’oggetto della protesta è stato L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Sono stati momenti di vera e propriaquellidi, in via Valbondione, zona Labaro-Prima Porta, dove un gruppo didel Collettivo Militant, del Fronte Gioventù Comunista e del Fronte Comunista con fumogeni, ha manifestato sulla questione: “Stop brevetti,gratuiti ovunque per”. L’oggetto dellaè stato L'articolo

