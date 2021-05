Roma, sospesa la clinica che effettuava vaccini senza prenotazione - Dalle 16 AstraZeneca per chi citofonava (Di mercoledì 19 maggio 2021) commenta Non serviva prenotarsi al portale regionale per potersi vaccinare, ci si presentava e si veniva immunizzati contro il Covid, a qualunque età. E' quello che accadeva alla Casa di Cura ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 19 maggio 2021) commenta Non serviva prenotarsi al portale regionale per potersi vaccinare, ci si presentava e si veniva immunizzati contro il Covid, a qualunque età. E' quello che accadeva alla Casa di Cura ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Roma, sospesa la clinica che effettuava vaccini senza prenotazione | Dalle 16 AstraZeneca per chi citofonava… - Paolo_Bargiggia : Solo un Paese Governato da idioti mette in piedi un cinema squallido come quello degli Internazionali di tennis di… - summa57 : RT @TgrRai: #Vaccini senza prenotazioni a tutti, sospesa clinica a Roma. La Asl Roma 2, dopo verifiche effettuate, ha sospeso a decorrere d… - EmMicucci : RT @MediasetTgcom24: Roma, sospesa la clinica che effettuava vaccini senza prenotazione | Dalle 16 AstraZeneca per chi citofonava #vaccini… - Elisaerre19 : RT @MediasetTgcom24: Roma, sospesa la clinica che effettuava vaccini senza prenotazione | Dalle 16 AstraZeneca per chi citofonava #vaccini… -