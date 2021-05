(Di mercoledì 19 maggio 2021) Una terribile lite familiare si è consumata, pochissimo fa, tra una madre e la sua giovane. Numerose persone sono infatti accorse in via Aristide Leonori all’altezza del civico 112 perché sentivano urla; poco dopo la segnalazione al NUE, infatti, sono arrivate ben 4 pattuglie della Polizia di Stato ed un auto medica. Leggi anche:denuncia all’arresto: portato in casermadi strangolare prima se stesso poi i poliziotti Tragica lite tra madre e: il coltello in mano dellaLa lite, consumatasi alle 12:30 circa nel quartiere Poggio Ameno/ Montagnola, è ancora piena di interrogatori sui quali gli agenti della Polizia stanno indagando. La dinamica è infatti ancora al vaglio degli inquirenti; abbiamo però ascoltato qualche ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, si butta del balcone per sfuggire dalla figlia 13enne che tenta di accoltellarla - leone52641 : RT @Maxprimis: A Roma esiste chi butta a monnezza a terra con nonostante i cassonetti vuoti... Certo e ovvio che ne esistono anche di pie… - deborapaola74 : RT @Maxprimis: A Roma esiste chi butta a monnezza a terra con nonostante i cassonetti vuoti... Certo e ovvio che ne esistono anche di pie… - Maxprimis : A Roma esiste chi butta a monnezza a terra con nonostante i cassonetti vuoti... Certo e ovvio che ne esistono anc… - 16celsius1 : @VittorioSgarbi @AnsaRomaLazio @corriereroma @rep_roma @stampasgarbi @tempoweb @ilmessaggeroit @SecolodItalia1… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma butta

Rai News

...di solidarietà non per la lavoratrice pazza pagata in nero (fra l'altro io abito ae frequento ... Il musicista Leo Pari lagiù così: "la gente a volte è orrenda", riferendosi alla lavoratrice.I biancocelesti non riescono a trovare alcuna imbucata, ladetta i tempi di gioco e non molla. ... Gli schemi di Pioli paiono saltati: la sua squadra siin avanti, ma la distanza fra i ...Secondo quanto riportano alcuni media brasiliani, la dirigenza del Marsiglia starebbe trattando l’acquisto del centrocampista ex Fiorentina Gerson, attualmente del Flamengo. L’allenatore del club dell ...(ANSA) - ROMA, 18 MAG - "Nei prossimi cinque anni, la capacità produttiva globale per i polimeri da materia prima vergine per plastiche monouso potrebbe crescere di oltre il 30%, e per alcune singole ...