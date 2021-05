Roma, protesta dei tassisti in Campidoglio per i nuovi turni: al sit-in spintoni e insulti al vicesindaco Calabrese – Video (Di mercoledì 19 maggio 2021) È finita a spintoni e insulti contro il vicesindaco e assessore alla Città in Movimento di Roma Capitale, Pietro Calabrese, la protesta dei tassisti della Capitale, organizzata in piazza del Campidoglio da alcune sigle sindacali. Alcuni lavoratori presenti alla manifestazione organizzata per l’aumento dei turni dei taxi e per il nuovo accordo di bacino comprensoriale, considerati penalizzanti per la categoria, se la sono presa con l’assessore, passato alla manifestazione. I coordinatori locali del comparto taxi di Ugl-taxi, Federtaxi-Cisal, Uil-trasporti Lazio, Fit-Cisl taxi, Usb, Uti, Ati-taxi ed Associazione Tutela Legale Taxi promotori dell’iniziativa hanno preso immediatamente le distanze dall’episodio: “Alcuni personaggi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) È finita acontro ile assessore alla Città in Movimento diCapitale, Pietro, ladeidella Capitale, organizzata in piazza delda alcune sigle sindacali. Alcuni lavoratori presenti alla manifestazione organizzata per l’aumento deidei taxi e per il nuovo accordo di bacino comprensoriale, considerati penalizzanti per la categoria, se la sono presa con l’assessore, passato alla manifestazione. I coordinatori locali del comparto taxi di Ugl-taxi, Federtaxi-Cisal, Uil-trasporti Lazio, Fit-Cisl taxi, Usb, Uti, Ati-taxi ed Associazione Tutela Legale Taxi promotori dell’iniziativa hanno preso immediatamente le distanze dall’episodio: “Alcuni personaggi ...

