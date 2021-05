Roma, manifestazione tassisti in piazza del Campidoglio: “Dal Comune scelte inopportune” (Di mercoledì 19 maggio 2021) “Campisano, Calabrese, i tassisti esigono rispetto”. Con questo slogan la categoria si è radunata questa mattina in piazza del Campidoglio, a Roma, per protestare contro “le inopportune scelte messe in campo dall’attuale amministrazione comunale”. Crollo della domanda “Siamo qui per esprimere il nostro disagio, stiamo sopportando di tutto da quattro anni – ha spiegato Alessandro Genovese di Ugl Taxi – e in questi mesi di pandemia abbiamo ricevuto in cambio dall’amministrazione due mascherine e una fetta di colomba”. “Però abbiamo resistito – ha proseguito – abbiamo dato il servizio alla popolazione e alle persone in difficoltà. L’amministrazione ci ha ricambiato portando sul tavolo un progetto, fermo da anni, dell’area metropolitana che prevede cose molto svantaggiose per la nostra ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 19 maggio 2021) “Campisano, Calabrese, iesigono rispetto”. Con questo slogan la categoria si è radunata questa mattina indel, a, per protestare contro “lemesse in campo dall’attuale amministrazione comunale”. Crollo della domanda “Siamo qui per esprimere il nostro disagio, stiamo sopportando di tutto da quattro anni – ha spiegato Alessandro Genovese di Ugl Taxi – e in questi mesi di pandemia abbiamo ricevuto in cambio dall’amministrazione due mascherine e una fetta di colomba”. “Però abbiamo resistito – ha proseguito – abbiamo dato il servizio alla popolazione e alle persone in difficoltà. L’amministrazione ci ha ricambiato portando sul tavolo un progetto, fermo da anni, dell’area metropolitana che prevede cose molto svantaggiose per la nostra ...

virginiaraggi : L’ho detto e lo ribadisco: i fascisti a Roma non sfilano. CasaPound ha annunciato una manifestazione per il prossim… - 6000sardine : Continua l’ostruzionismo della destra ma noi non facciamo un passo indietro. #6000sardine sarà alla manifestazion… - Agricolturabio1 : RT @PBerizzi: Forza Nuova lancia la manifestazione fascista del 22 maggio a #Roma con un video auto-celebrativo degli scontri in piazza con… - emilio_longhi : @lorepregliasco @dlfabbri ma aggiungerei: quanto hanno pesato le amministrative di Roma sulla foto di gruppo con tu… - angeloselvini : 'inizialmente aveva negato Montecitorio, dirottando la manifestazione in piazza SS Apostoli, per poi “blindare” la… -