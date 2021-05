Roma, mamma scavalca il balcone per scappare dalla figlia 13enne armata: la ricostruzione di quanto accaduto (FOTO) (Di mercoledì 19 maggio 2021) Shock questa mattina a Roma, nel quartiere Montagnola/Poggio Ameno, dove, intorno alle 12:30 una mamma ha scavalcato disperatamente il balcone facendo un volo di due metri. Il motivo di questa “fuga” è stato dettato da un’accesa lite con la figlia di 13 anni, che poteva sfociare in tragedia. Leggi anche: Roma, dalla denuncia all’arresto: portato in caserma tenta di strangolare prima se stesso poi i poliziotti Il coltello in mano della 13enne La lite, consumatasi alle 12:30 circa in via Aristide Leonori 112, è ancora piena di interrogatori sui quali gli agenti della Polizia stanno indagando. La dinamica è infatti ancora al vaglio degli inquirenti. Ciò che è certo al momento, è che poco dopo la segnalazione al NUE sono arrivate ben 4 pattuglie della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 19 maggio 2021) Shock questa mattina a, nel quartiere Montagnola/Poggio Ameno, dove, intorno alle 12:30 unahato disperatamente ilfacendo un volo di due metri. Il motivo di questa “fuga” è stato dettato da un’accesa lite con ladi 13 anni, che poteva sfociare in tragedia. Leggi anche:denuncia all’arresto: portato in caserma tenta di strangolare prima se stesso poi i poliziotti Il coltello in mano dellaLa lite, consumatasi alle 12:30 circa in via Aristide Leonori 112, è ancora piena di interrogatori sui quali gli agenti della Polizia stanno indagando. La dinamica è infatti ancora al vaglio degli inquirenti. Ciò che è certo al momento, è che poco dopo la segnalazione al NUE sono arrivate ben 4 pattuglie della ...

