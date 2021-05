Roma e il Lazio in zona bianca, la possibile data: ecco cosa cambia e le regole da seguire (Di mercoledì 19 maggio 2021) In un’Italia che sta ripartendo, oltre alla zona gialla è stata reintrodotta anche la fascia bianca, quella più “ambita” da tutte le Regioni/Province Autonome. Dal prossimo 1 giugno, con i dati incoraggianti, Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna passeranno in zona bianca e dal 7 giugno la stessa fortunata sorte toccherà ad Abruzzo, Veneto e Liguria. Ma quando anche il Lazio potrà fare questo “balzo” e allentare (ancora di più) le misure? Roma e il Lazio in zona bianca da quando? Con il nuovo Decreto, per il passaggio in zona bianca l’incidenza dei contagi deve essere inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per ben tre settimane consecutive. Ma se nel Lazio da qualche giorno i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 19 maggio 2021) In un’Italia che sta ripartendo, oltre allagialla è stata reintrodotta anche la fascia, quella più “ambita” da tutte le Regioni/Province Autonome. Dal prossimo 1 giugno, con i dati incoraggianti, Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna passeranno ine dal 7 giugno la stessa fortunata sorte toccherà ad Abruzzo, Veneto e Liguria. Ma quando anche ilpotrà fare questo “balzo” e allentare (ancora di più) le misure?e ilinda quando? Con il nuovo Decreto, per il passaggio inl’incidenza dei contagi deve essere inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per ben tre settimane consecutive. Ma se nelda qualche giorno i ...

