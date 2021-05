Roma, donna precipita dalla finestra mentre litiga in casa con la figlia (Di mercoledì 19 maggio 2021) Una donna è stata soccorsa nella tarda mattinata alla periferia di Roma dopo essere precititata da una finestra della sua abitazione al primo piano di un palazzo in via Aristide Leonori, in zona ... Leggi su leggo (Di mercoledì 19 maggio 2021) Unaè stata soccorsa nella tarda mattinata alla periferia didopo essere precititata da unadella sua abitazione al primo piano di un palazzo in via Aristide Leonori, in zona ...

Advertising

makkox : e, nel caso, la prima donna premier sarebbe una conquista di destra. vattelo a spiega' tu a sx che hai visto ritira… - virginiaraggi : Roma ricorda Donatella Colasanti, unica sopravvissuta al delitto del Circeo e scomparsa nel 2005. A lei abbiamo int… - mariannamadia : Spero si stoppi subito questa farsa o si smentisca a parole e nei fatti: non è accettabile la ricerca di una donna… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Roma, donna precipita dalla finestra mentre litiga in casa con la figlia - leggoit : Roma, donna precipita dalla finestra mentre litiga in casa con la figlia -