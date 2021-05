Roma, Darboe nel mirino della Premier League. Ecco la situazione (Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma - Arsenal e Tottenham stanno guardando con grande attenzione un ragazzo che in questa stagione ha totalizzato cinque presenze e che ha stupito un po' tutti per le qualità, i tempi di gioco e il ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 19 maggio 2021)- Arsenal e Tottenham stanno guardando con grande attenzione un ragazzo che in questa stagione ha totalizzato cinque presenze e che ha stupito un po' tutti per le qualità, i tempi di gioco e il ...

