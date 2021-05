Roma, Bertolaso: ho già detto no, chiedo rispetto e comprensione (Di mercoledì 19 maggio 2021) Giuido Bertolaso affida ai social network la dichiarazione in cui ribadisce di non voler essere il candidato a sindaco di Roma per il centrodestra: "Arrivando in Lombardia ai primi di febbraio per ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 19 maggio 2021) Giuidoaffida ai social network la dichiarazione in cui ribadisce di non voler essere il candidato a sindaco diper il centrodestra: "Arrivando in Lombardia ai primi di febbraio per ...

Advertising

FakeNews_24 : +++ ULTIM'ORA +++ #Bertolaso ribadisce che non si candiderà a sindaco di Roma, ha altre emergenze da peggiorare - liberenotizie : Sindaco Roma, Bertolaso: 'Non mi candido'. Adnkronos - ultimora - CarterNicK50 : RT @HuffPostItalia: Bertolaso si tira di nuovo fuori: 'Non mi candido sindaco a Roma' - Adnkronos : #Bertolaso categorico: 'Non mi candido a sindaco di #Roma'. - HuffPostItalia : Bertolaso si tira di nuovo fuori: 'Non mi candido sindaco a Roma' -