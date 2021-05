Roma, armi e cocaina nascosti nel circolo culturale: arrestato un 63enne (Di mercoledì 19 maggio 2021) Un’indagine iniziata nel febbraio e nell’aprile dell’anno scorso, che ha preso il via dopo due arresti e che in questi giorni ha portato gli agenti del Commissariato Celio – diretto da Maria Sironi – ad effettuare una perquisizione in zona Fidene, nei pressi di un’Associazione. Negli arresti dei mesi precedenti, in una delle macchine – di proprietà di D.A.G. – di un 63enne Romano erano stati trovati 670 gr. di cocaina. armi e cocaina nel circolo culturale a Fidene Sulla base della droga rivenuta, i poliziotti hanno deciso di approfondire i controlli dentro il circolo culturale di cui il 63enne è presidente e nella sua abitazione. Durante la perquisizione nell’associazione gli agenti hanno così rivenuto una pistola ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 19 maggio 2021) Un’indagine iniziata nel febbraio e nell’aprile dell’anno scorso, che ha preso il via dopo due arresti e che in questi giorni ha portato gli agenti del Commissariato Celio – diretto da Maria Sironi – ad effettuare una perquisizione in zona Fidene, nei pressi di un’Associazione. Negli arresti dei mesi precedenti, in una delle macchine – di proprietà di D.A.G. – di unno erano stati trovati 670 gr. dinela Fidene Sulla base della droga rivenuta, i poliziotti hanno deciso di approfondire i controlli dentro ildi cui ilè presidente e nella sua abitazione. Durante la perquisizione nell’associazione gli agenti hanno così rivenuto una pistola ...

