Ritorno di fiamma per Lamela, l’esterno argentino torna nel mirino del Napoli (Di mercoledì 19 maggio 2021) torna di moda il nome di Erik Lamela, come riportato dall’edizione odierna de il “Corriere dello Sport”, il calciatore argentino potrebbe rientrare negli obiettivi del Napoli in vista della prossima finestra di mercato. Ecco quanto evidenziato: “E dunque un nome, già venuto fuori: Erik Lamela. Il Coco che lascerà il Tottenham e che qualche settimana fa è entrato nel mirino azzurro lui fa l’esterno d’attacco, ha 29 anni ed è in cerca di riscatto dopo un periodo di luci e ombre”. Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 19 maggio 2021)di moda il nome di Erik, come riportato dall’edizione odierna de il “Corriere dello Sport”, il calciatorepotrebbe rientrare negli obiettivi delin vista della prossima finestra di mercato. Ecco quanto evidenziato: “E dunque un nome, già venuto fuori: Erik. Il Coco che lascerà il Tottenham e che qualche settimana fa è entrato nelazzurro lui fad’attacco, ha 29 anni ed è in cerca di riscatto dopo un periodo di luci e ombre”.

