Ritardo del ciclo di mesi e ritorno delle mestruazioni in menopausa: alcuni effetti collaterali del vaccino (Di mercoledì 19 maggio 2021) Dopo la somministrazione del vaccino anti Covid, alcune donne già in menopausa hanno visto un improvviso ritorno di perdite di sangue. Il Ministero della Salute informa che i casi totali – attualmente positivi, morti e guariti – sono saliti di 5506 unità. Nelle ultime ventiquattro ore 149 morti. Totale persone vaccinate: 9.049.348. vaccino: tornano le L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 19 maggio 2021) Dopo la somministrazione delanti Covid, alcune donne già inhanno visto un improvvisodi perdite di sangue. Il Ministero della Salute informa che i casi totali – attualmente positivi, morti e guariti – sono saliti di 5506 unità. Nelle ultime ventiquattro ore 149 morti. Totale persone vaccinate: 9.049.348.: tornano le L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

amnestyitalia : L’approvazione del #DDLZan è un passo importante per porre rimedio ad un ritardo di decenni del nostro paese in fat… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 13 Maggio: Allarme Mattarella: Recovery in ritardo. Fate presto - francescocosta : È uscito il primo episodio di Morning! Che emozione. Sette minuti di ritardo: scusate, è pur sempre un esordio. Lo… - ilanna63 : @vitovito63 Io del 63 , anche io Caserta fatta la prima dose 3 settimane fa , ti sei iscritto in ritardo ? - GioC2392 : Con qualche mese di ritardo ho recuperato il talento del calabrone. Come struttura del film è molto figa, bella l'i… -