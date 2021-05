Ristori imprese, ok del Governo a cambiare il calcolo "Gli aiuti terranno conto dei costi e degli investimenti" (Di mercoledì 19 maggio 2021) "Stiamo lavorando perché il nuovo metodo di calcolo rientri già nel decreto Sostegni bis. Il calcolo utilizzato fino a oggi, basato sulla perdita di fatturato, ha i suoi pregi ma nel complesso è impreciso. Intendiamoci: era l’unica possibilità nella prima fase della pandemia, oggi però disponiamo di dati più precisi sulle performance delle nostre imprese e abbiamo il dovere di utilizzarli per distribuire gli aiuti in modo più mirato". un indice che tenga conto dei costi d’impresa Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 19 maggio 2021) "Stiamo lavorando perché il nuovo metodo dirientri già nel decreto Sostegni bis. Ilutilizzato fino a oggi, basato sulla perdita di fatturato, ha i suoi pregi ma nel complesso è impreciso. Intendiamoci: era l’unica possibilità nella prima fase della pandemia, oggi però disponiamo di dati più precisi sulle performance delle nostree abbiamo il dovere di utilizzarli per distribuire gliin modo più mirato". un indice che tengadeid’impresa Segui su affaritaliani.it

Advertising

News24_it : Nel Sostegni bis 18 miliardi di ristori, 4 per i 'conguagli'. In arrivo il nuovo provvedimento per le imprese danne… - pdnetwork : RT @SenatoriPD: “Secondo me il dl Sostegni mette in campo misure molto equilibrate: ristori, contributi sui costi fissi, misure per la liqu… - antoniomisiani : RT @SenatoriPD: “Secondo me il dl Sostegni mette in campo misure molto equilibrate: ristori, contributi sui costi fissi, misure per la liqu… - antoniomisiani : RT @La7tv: #omnibus @antoniomisiani commenta in modo positivo il nuovo decreto #sostegni che sarà varato dal #governo: 'Decreto equilibrato… - infoitinterno : Coronavirus, per i ristori alle imprese di Reggio arrivate solo 585 richieste -