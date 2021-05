Rissa a Salerno | postazione mobile dei carabinieri a Santa Teresa VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Già da venerdì, nell’area di, sul lungomare disarà presente unadeidi. Il rafforzamento dei controlli durante gli orari notturni verrà assicurato per tutto il periodo estivo e parte da subito anche per scoraggiare una possibile azione di vendetta che circola come indiscrezione tra i ragazzi dopo la violentaaccaduta sabato sera nel centro di, al termine della quale due minori sono rimasti feriti. È quanto sancito al termine della riunione straordinaria del comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico che si è tenuto stamattina presso la Prefettura di. Richiesto dal sindaco di ...