Risolto il mistero dei TERREMOTI profondi, fortissimi, anche Magnitudo 8 (Di mercoledì 19 maggio 2021) TERREMOTI terrestri profondi.Xanthippi Markenscoff, professoressa impiegata presso la Scuola di Ingegneria di San Diego, ha recentemente Risolto un mistero sui TERREMOTI che aveva tenuto banco presso la comunità scientifica per oltre novant'anni, fin dai primi passi mossi dalla sismologia. Le sue scoperte, definite rivoluzionarie, sono state presentate nel Giornale di Meccanica e Fisica dei Solidi e hanno ricevuto il plauso di un gran numero di colleghi esperti nel campo dei fenomeni tellurici. Per cominciare la nostra storia dobbiamo risalire al 1929, anno nel quale gli scienziati rivelarono strani accadimenti, diversi chilometri sotto la crosta terrestre: grandi TERREMOTI scuotevano regioni dove non avrebbero mai potuto verificarsi, almeno secondo ciò che riportava il sapere ...

