Riscatto Juve, ecco la quattordicesima Coppa Italia: Atalanta stesa da Kulusevski e Chiesa (Di mercoledì 19 maggio 2021) Atalanta-Juventus 1-2 sancisce il 14° sigillo dei bianconeri in Coppa Italia, arrivato al culmine di una partita nervosa e densa di polemiche. Nella finale del Mapei Stadium, i bianconeri la sbloccano al 31? con una gemma dell’ex Kulusevski, prima di venir raggiunti da una conclusione ravvicinata di Malinovksyi (41?). La squadra di Andrea Pirlo entra poi con un altro piglio nella ripresa, e dopo aver centrato un palo con Chiesa, trova il gol vittoria con lo stesso esterno azzurro. Dopo la conquista della SuperCoppa Italiana, questo è il secondo titolo da allenatore per il tanto bistrattato Pirlo, che ora tra un paio di giorni si giocherà le ultime carte per accedere in Champions, sperando anche nell’aiuto degli avversari odierni. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 19 maggio 2021)ntus 1-2 sancisce il 14° sigillo dei bianconeri in, arrivato al culmine di una partita nervosa e densa di polemiche. Nella finale del Mapei Stadium, i bianconeri la sbloccano al 31? con una gemma dell’ex, prima di venir raggiunti da una conclusione ravvicinata di Malinovksyi (41?). La squadra di Andrea Pirlo entra poi con un altro piglio nella ripresa, e dopo aver centrato un palo con, trova il gol vittoria con lo stesso esterno azzurro. Dopo la conquista della Superna, questo è il secondo titolo da allenatore per il tanto bistrattato Pirlo, che ora tra un paio di giorni si giocherà le ultime carte per accedere in Champions, sperando anche nell’aiuto degli avversari odierni. ...

Advertising

woodenship4u : @r_campix E parlano di riscatto di Juve operaia, di pr9va d orgoglio. Mai una parola di complimenti agli arbitri p… - undoriano : La Juve ha davvero dato via Romero in prestito per due anni con diritto di riscatto a 16? E a noi c'hanno fatto pag… - tuttoatalanta : Atalanta-Juve, la finale: è anche il Romero match. Gasp ha il suo soldato, ma occhio al riscatto… - junews24com : Romero-Juve, mossa dell'Atalanta: deciso il futuro del difensore - - tuttoatalanta : Il destino della Juve in 70 km: Pirlo cerca il riscatto tra Coppa e Champions -