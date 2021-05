Ripristinato il rimborso per le cure oncologiche | copertura di oltre 4 milioni per 3 anni Vale anche per spese fuori regione

(Di mercoledì 19 maggio 2021) ANCONA - Via libera all'unanimità da parte del consiglio regionale alla proposta di legge per il riconoscimento dela supporto delle. Il testo approvato è il frutto ...

In particolare poi è riconosciuto il rimborso, sempre per le spese accessorie, ma riferite a cure di natura psicologica correlate alla patologia oncologica, ricevute all'interno della regione, anche ... ANCONA - Via libera all'unanimità da parte del consiglio regionale alla proposta di legge per il riconoscimento del rimborso spese a supporto delle cure oncologiche. Il testo ... Approvata all'unanimità la proposta di legge che riconosce un rimborso spese a supporto agli oncologici e familiari ...