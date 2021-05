Rinnovo Insigne: risposta durissima alla Gazzetta: “Potrei aprire una rubrica” – FOTO (Di mercoledì 19 maggio 2021) Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, risponde duramente a Gazzetta dello Sport. Il quotidiano sportivo a firma di Mimmo Malfitano in mattinata ha pubblicato un articolo in cui fa il punto sul Rinnovo di Insigne col Napoli. Secondo Gazzetta il capitano degli azzurri ha chiesto ad Aurelio De Laurentiis 1 milione di euro in più rispetto ai 4,5 che già percepisce al Napoli. Una richiesta che avrebbe spiazzato il patron della SSCN. Agente Insigne contro Gazzetta dello SportPisacane risponde a Gazzetta sul Rinnovo Insigne “Potrei aprire una rubrica settimanale… le cazz*te di Mimmo Malfitano. Ma nasce e muore oggi perché non vale più la pena rispondere” ha scritto ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 19 maggio 2021) Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo, risponde duramente adello Sport. Il quotidiano sportivo a firma di Mimmo Malfitano in mattinata ha pubblicato un articolo in cui fa il punto suldicol Napoli. Secondoil capitano degli azzurri ha chiesto ad Aurelio De Laurentiis 1 milione di euro in più rispetto ai 4,5 che già percepisce al Napoli. Una richiesta che avrebbe spiazzato il patron della SSCN. Agentecontrodello SportPisacane risponde asulunasettimanale… le cazz*te di Mimmo Malfitano. Ma nasce e muore oggi perché non vale più la pena rispondere” ha scritto ...

