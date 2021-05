Rifiuti, De Luca indagato dalla Procura di Napoli: le accuse (Di mercoledì 19 maggio 2021) Rifiuti, De Luca indagato insieme all’assessore regionale Fulvio Bonavitacola e ai vertici delle aziende pubblica Asia e Sapna Il governatore Vincenzo De Luca (via Screenshot)C’è un’inchiesta della Procura di Napoli risalente a qualche anno fa sulla gestione delle ecoballe e della raccolta differenziata dei Rifiuti. Ora, riporta l’Ansa, tra le persone indagate c’è anche il governatore della Campania Vincenzo De Luca. Omissione di atti di ufficio in relazione al mancato smaltimento delle ecoballe sono i reati contestati. Alcuni giorni fa gli inquirenti avevano chiesto una proroga delle indagini che vedevano tra le varie persone coinvolte inizialmente l’attuale assessore all’ambiente del Comune di Napoli Raffaele Del Giudice. C’è anche ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 19 maggio 2021), Deinsieme all’assessore regionale Fulvio Bonavitacola e ai vertici delle aziende pubblica Asia e Sapna Il governatore Vincenzo De(via Screenshot)C’è un’inchiesta delladirisalente a qualche anno fa sulla gestione delle ecoballe e della raccolta differenziata dei. Ora, riporta l’Ansa, tra le persone indagate c’è anche il governatore della Campania Vincenzo De. Omissione di atti di ufficio in relazione al mancato smaltimento delle ecoballe sono i reati contestati. Alcuni giorni fa gli inquirenti avevano chiesto una proroga delle indagini che vedevano tra le varie persone coinvolte inizialmente l’attuale assessore all’ambiente del Comune diRaffaele Del Giudice. C’è anche ...

