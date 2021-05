Riconoscimento dell’assegno unico anche per i figli in affidamento, risponde Orlando (Di mercoledì 19 maggio 2021) ROMA – Si svolgerà oggi, mercoledì 19 maggio, alle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro del Lavoro e Politiche sociali, Andrea Orlando, risponderà a interrogazioni sulle iniziative volte ad assicurare il Riconoscimento del cosiddetto assegno unico anche per i figli in affidamento (Rossini – Misto-Min.Ling.); sulle iniziative finalizzate a disciplinare la materia della rappresentatività sindacale (Epifani – LeU); sulla revisione della normativa in tema di collocamento in quiescenza, in vista della cessazione del periodo di operatività del regime pensionistico noto come «quota 100» (Lollobrigida – FdI). L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 19 maggio 2021) ROMA – Si svolgerà oggi, mercoledì 19 maggio, alle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro del Lavoro e Politiche sociali, Andrearà a interrogazioni sulle iniziative volte ad assicurare ildel cosiddetto assegnoper iin(Rossini – Misto-Min.Ling.); sulle iniziative finalizzate a disciplinare la materia della rappresentatività sindacale (Epifani – LeU); sulla revisione della normativa in tema di collocamento in quiescenza, in vista della cessazione del periodo di operatività del regime pensionistico noto come «quota 100» (Lollobrigida – FdI). L'articolo L'Opinionista.

