Riceve per sbaglio quattro dosi di vaccino, la donna: «Sto bene, ma che ansia» (Di mercoledì 19 maggio 2021) Secondo errore di questo genere in Toscana nell'arco di pochi giorni, stavolta è successo a Livorno. A Ricevere la somministrazione una pensionata di 67 anni: cosa è successo e le condizioni della donna. Nuovi sintomi nella ragazza di Massa Leggi su iltirreno.gelocal (Di mercoledì 19 maggio 2021) Secondo errore di questo genere in Toscana nell'arco di pochi giorni, stavolta è successo a Livorno. Are la somministrazione una pensionata di 67 anni: cosa è successo e le condizioni della. Nuovi sintomi nella ragazza di Massa

Advertising

PaoloCond : Non so se ci sarà mai un momento più commovente della figlia di Mattia Torre che riceve il David per il padre che n… - vaticannews_it : #15maggio #PapaFrancesco riceve @meter_onlus e ne incoraggia il lavoro di contrasto alla pedofilia: 'Avete contribu… - minigio20 : RT @ils0leseitu: Posso usarla come risposta ad ogni lamentela di Torzi sulle critiche che riceve? O dite che vale solo per Giulia Salemi qu… - comesonotante : Non ci vuole nulla, pochi secondi del tuo tempo ... ma per chi lo riceve quel messaggio è la ragione di un sorriso… - kuxeiso : RT @extradvrk: Buongiorno, ma sono l’unico che fa gli screenshot di tutti i messaggi carini che riceve per poi metterli tra i preferiti in… -