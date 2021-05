Ricerca | Cnr | Dal Dna del miele i codici per salvaguardare l’ape italiana

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Conoscere e conservare la biodiversità delle api italiane e garantire qualità e tracciabilità del lorograzie a innovative tecniche di analisi del DNA. Nella Giornata Mondiale delle Api, che si celebra in tutto il mondo il 20 maggio, debutta il nuovo progetto italiano diBEE-RER-2. “Le api sono essenziali per l’equilibrio dei nostri ecosistemi e svolgono un ruolo fondamentale in agricoltura con la loro attività di impollinazione; inoltre, ci forniscono ile diversi altri prodotti dell’alveare come propoli, polline, pappa reale e cera”, spiega Luca Fontanesi, professore al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari dell’Università di Bologna che coordina il progetto. “La salvaguardia di questi insetti sociali è una priorità mondiale e per questo bisogna sensibilizzare l’opinione pubblica sul loro ruolo e la ...