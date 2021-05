Riaperture | Pregliasco | “Rischio c’è | ma è scelta politica”

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Italia verso ledi palestre, ristoranti al chiuso, centri commerciali e con coprifuoco spostato alle 23 dopo il calo dei contagi da coronavirus. Ma, spiega intervenendo ad Agorà su Rai tre Fabrizio, virologo dell’Università Statale di Milano “è probabile che con queste aperture ilci sia di un ritorno del virus. Non parliamo di una quarta ondata, ma di un recupero nel numero di casi perché aumentando la mobilità aumentano i contagi. E’ chiaro che tutto questo sarà compensato dal fatto che i casi gravi non avranno la proporzione attuale rispetto ai contagi, ma molto meno, lo vediamo già nelle popolazioni già vaccinate”, ha spiegato, per poi aggiungere: “Qualchece lo siamo preso, la”. “E’ difficile in questo quadro – ha aggiunto ...