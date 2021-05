Riaperture, il coprifuoco passa alle 23: il testo integrale del decreto (Di mercoledì 19 maggio 2021) Con la firma del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la pubblicazione del decreto sulle Riaperture in Gazzetta ufficiale, il coprifuoco, finora fissato alle 22, passa alle 23 . Il provvedimento è in vigore da subito, quindi già stasera 19 maggio l'orario del coprifuoco è fissato alle ore 23. Tra le ... Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 19 maggio 2021) Con la firma del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la pubblicazione delsullein Gazzetta ufficiale, il, finora fissato22,23 . Il provvedimento è in vigore da subito, quindi già stasera 19 maggio l'orario delè fissatoore 23. Tra le ...

Advertising

meb : Sulle riaperture il governo ha fatto dei passi in avanti importanti: da domani #coprifuoco alle 23, novità per bar,… - borghi_claudio : Non chiedetemi come la penso sulle riaperture e sul compromesso dell'abolizione del #coprifuoco solo nelle regioni… - Adnkronos : Il silenzio di #Galli su #coprifuoco e riaperture: 'Io troppo pessimista? Parlo dopo il 25 maggio'. - ComuneSDM : ?? | EMERGENZA COVID-19 Il decreto-legge #18maggio 2021 prevede la contrazione del #coprifuoco dalle 23 alle 5 e un… - varesenews : Firmato il decreto covid sulle riaperture: da stasera coprifuoco alle 23. Ecco il testo -