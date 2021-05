Riaperture e decreti | dalle piscine agli eventi | tutte le date della ripartenza e come cambia il coprifuoco

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Approvato il nuovo decreto legge che sancisce una per una, con puntuale precisione,lein calendario al termine di questo nuovo “soft” lockdown che ha caratterizzato l’inverno e la primavera del 2021. È finalmente possibile sapere quando si potrà tornare a praticare sport, fare shopping nei weekend ma anche organizzare matrimoni ednonché cene fuori porta. Iil calendario completo dellein programma,anche la regola del, il nuovo decreto: il calendario completo data per data Lesaranno graduali, in linea con la cautela consigliata dal premier Draghi. Riaprire in sicurezza infatti significa tenere conto dei dati sui contagi ecampagna vaccinale, ...

Nel momento della ripartenza, con le progressivedelle attività, è fondamentale aiutare ...//cultura.gov.it/comunicati/- del - ministro in seguito alla registrazione.... oggi che si parla di, abolizioni del coprifuoco, ripartenze su vari fronti, persino del ... in materia di gestione del trasporto pubblico, le indicazioni dei passati, in particolare ...Home Notizie Coronavirus: nuove misure in vigore in base al Decreto Riaperture Il Consiglio dei Ministri ha approvato un Decreto-legge che introduce nuove misure di gestione dell’emergenza sanitaria, ...Ad oggi l'inizio delle attività è fissata al 1 luglio, ma secondo quanto dichiarato dal sottosegretario, "ci sono le condizioni per definire una data diversa" ...