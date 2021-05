Riaperture e coprifuoco, il calendario completo fino al 1 luglio (Di mercoledì 19 maggio 2021) . Si comincia davvero a vedere la luce in fondo al tunnel. (Marcelo Hernandez/Getty Images)La parola d’ordine è sempre prudenza, ma le cose, piano piano, inizia a cambiare ea migliorare. Migliorano costantemente i dati sui contagi, continua, con numeri giornalieri importanti, la campagna di vaccinazione. Purtroppo i morti sono sempre tanti, troppi, ma quello è il dato che calerà per ultimo, lo abbiamo imparato dopo un anno e mezzo di pandemia. Ti potrebbe interessare anche -> Nuovo decreto, dal coprifuoco alle Riaperture: ecco il cronoprogramma Il consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto per le Riaperture. Il premier Mario Draghi ha aggiornato con un nuovo decreto legge le misure in vigore per il contenimento della pandemia da Covid – 19 nel nostro paese. Preparato un nuovo programma che scandisce, ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 19 maggio 2021) . Si comincia davvero a vedere la luce in fondo al tunnel. (Marcelo Hernandez/Getty Images)La parola d’ordine è sempre prudenza, ma le cose, piano piano, inizia a cambiare ea migliorare. Migliorano costantemente i dati sui contagi, continua, con numeri giornalieri importanti, la campagna di vaccinazione. Purtroppo i morti sono sempre tanti, troppi, ma quello è il dato che calerà per ultimo, lo abbiamo imparato dopo un anno e mezzo di pandemia. Ti potrebbe interessare anche -> Nuovo decreto, dalalle: ecco il cronoprogramma Il consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto per le. Il premier Mario Draghi ha aggiornato con un nuovo decreto legge le misure in vigore per il contenimento della pandemia da Covid – 19 nel nostro paese. Preparato un nuovo programma che scandisce, ...

Advertising

meb : Sulle riaperture il governo ha fatto dei passi in avanti importanti: da domani #coprifuoco alle 23, novità per bar,… - borghi_claudio : Non chiedetemi come la penso sulle riaperture e sul compromesso dell'abolizione del #coprifuoco solo nelle regioni… - Adnkronos : Il silenzio di #Galli su #coprifuoco e riaperture: 'Io troppo pessimista? Parlo dopo il 25 maggio'. - smilypapiking : RT @AndreaSpanu6: A quasi un mese dal “SUICIDIO ANNUNCIATO” il #Cdm approva nuove riaperture e porta il coprifuoco - comunque patetico - al… - RadioItaliaIRIB : Nuovo decreto Draghi su coprifuoco e riaperture: tutte le novità -