Riapertura stadi, Tardelli: "Atalanta - Juve gara liberazione. Come il mio urlo Mundial" (Di mercoledì 19 maggio 2021) Tardelli, uno degli eroi di Spagna: con i tifosi allo stadio scacciamo l'incubo Covid "La partita? Trampolino di lancio per il Paese, c'è voglia di esultare Come nell '82" di DORIANO RABOTTI Leggi su quotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021), uno degli eroi di Spagna: con i tifosi alloo scacciamo l'incubo Covid "La partita? Trampolino di lancio per il Paese, c'è voglia di esultarenell '82" di DORIANO RABOTTI

