Riaperto al traffico il viadotto di Manocalzati (Di mercoledì 19 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiManocalzati (Av) – Anas (società del Gruppo FS Italiane) ha aperto oggi al traffico il viadotto Manocalzati, situato lungo la strada statale 7 "Appia" itinerario Ofantina, in provincia di Avellino. L'opera, per la particolare conformazione cosiddetta "a quadrifoglio" dell'intersezione stradale nella quale è ubicata, scavalca un'altra tratta di SS7 "Appia" ed è situata in prossimità del casello autostradale della A16 Avellino Est. All'incontro, organizzato in occasione dell'apertura del nuovo viadotto, hanno partecipato, tra gli altri, il Vice Prefetto Aggiunto di Avellino, Ines Giannini, il Sindaco del Comune di Manocalzati, Pasquale Tirone, il Sindaco del Comune di Atripalda, Giuseppe Spagnuolo, il Presidente della Provincia di Avellino, Domenico ...

