Revenge porn | la procura di Brindisi chiede rinvio a giudizio per un ex sacerdote salentino | “Diffuse immagini hot della compagna”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Rischia di finire sotto processo un exaccusato diper aver diffuso lehotdonna con la quale (poco dopo aver lasciato la tonaca) aveva avviato una relazione. La storia arriva dal Salento, dove per anni l’uomo ha esercitato il ministero primasospensione esuccessiva “cacciata”, firmata dalla congregazione per il clero del Vaticano. I fatti risalgono all’estate scorsa: in particolare al 14 luglio, quando al cellularedonna arrivano una serie di messaggi da conoscenti che la informanodiffusione delle foto, fino ad allora in possesso soltanto del suo compagno. In quei messaggi una sua amica le svela che non poche persone hanno ricevuto il materiale che la immortala in ...