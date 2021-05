Responsabile amministrativo scolastico e collaboratore scolastico Trento, Mad dal 20 maggio. Requisiti (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ci sarà tempo dalle ore 10 del 20 maggio 2021 alle ore 10 del 10 giugno 2021 per presentare la domanda di messa a disposizione per gli aspiranti ai profili professionali di Responsabile amministrativo scolastico e collaboratore scolastico fuori graduatoria. Lo comunica l'Ufficio scolastico di Trento L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ci sarà tempo dalle ore 10 del 202021 alle ore 10 del 10 giugno 2021 per presentare la domanda di messa a disposizione per gli aspiranti ai profili professionali difuori graduatoria. Lo comunica l'UfficiodiL'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Responsabile amministrativo scolastico e collaboratore scolastico Trento, Mad dal 20 maggio. Requisiti - lavalsugana : Responsabile amministrativo scolastico e collaboratore scolastico, dal 20 maggio le domande per la messa a disposiz… - medienfriz : Responsabile amministrativo scolastico e collaboratore scolastico, dal 20 maggio le domande per la messa a disposiz… - offertelavoroit : RESPONSABILE AMMINISTRATIVO - CARPI, Carpi - - cerco_lavoro : Offerte Lavoro Responsabile Amministrativo: Azienda operante nel settore Retail ed esposizioni in genere, con sede… -