Resident Evil Village riceverà una serie di DLC in futuro?

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Anche seè uscito solo da poco tempo, c'è già chi si chiede se il nuovo capitolo del franchise di Capcomnuovi contenuti in. Se dobbiamo dare retta a quello che è stato trovato all'interno di SteamDB la risposta è sì. Nella scheda del gioco alla voce DLC si trovano due voci legate ad eventuali espansioni: la prima è presente da più tempo e non sembra essere collegata a. La seconda invece è stata aggiornata l'ultima volta solo quattro mesi fa e potrebbe avere a che fare proprio con il gioco. La lista di questi aggiornamenti mostra anche i vari bonus che sono stati pubblicati con il lancio del gioco, con una voce DLC che riguarda la demo del gioco. Ad ogni modo per adesso si tratta semplicemente ...

Capcom potrebbe avere in serbo dei DLC per Village. Non sarebbe ovviamente una sorpresa, considerando che la maggior parte dei giochi single player ricevono dei contenuti aggiuntivi ma l'annuncio potrebbe arrivare nel corso delle ... Village è disponibile ormai da diversi giorni, portando la saga horror targata Capcom verso nuove vette di eccellenza. L'ottavo capitolo della serie sembra aver lasciato un buon ricordo ...