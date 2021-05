Resident Evil Village con la telecamera classica trasuda stile horror old school (Di mercoledì 19 maggio 2021) Dopo un video creato da un fan che immagina un trailer per Resident Evil Village su PS1, torniamo a parlare di old school con un'altra breve clip che mostra la telecamera fissa, segno distintivo dei precedenti Resident Evil, in una breve sessione di gioco del nuovo capitolo. La parte presa in esame è la scena in cui Ethan Winters deve portare a letto la sua piccola bimba, Rose. Questa parte è stata ricreata utilizzando la telecamera fissa che inquadra i vari movimenti di Ethan e lo segue tra i due piani della casa. E' l'utente di Reddit CrossingEden che ha pubblicato il video e mostra un Ethan che sale le scale con in braccio la propria figlia ripreso da varie angolazioni. I movimenti non sono fluidi, in quanto Ethan si gira più che altro come un ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 19 maggio 2021) Dopo un video creato da un fan che immagina un trailer persu PS1, torniamo a parlare di oldcon un'altra breve clip che mostra lafissa, segno distintivo dei precedenti, in una breve sessione di gioco del nuovo capitolo. La parte presa in esame è la scena in cui Ethan Winters deve portare a letto la sua piccola bimba, Rose. Questa parte è stata ricreata utilizzando lafissa che inquadra i vari movimenti di Ethan e lo segue tra i due piani della casa. E' l'utente di Reddit CrossingEden che ha pubblicato il video e mostra un Ethan che sale le scale con in braccio la propria figlia ripreso da varie angolazioni. I movimenti non sono fluidi, in quanto Ethan si gira più che altro come un ...

