Repubblica: rissa sfiorata tra Lotito e Cairo, solo l’intervento della sicurezza ha portato la calma (Di mercoledì 19 maggio 2021) Lazio-Torino è diventata una polveriera. Oltre alle accuse al vetriolo sui social, tra Immobile e Cairo, e la presa di posizione del club biancoceleste, ci sono anche le indiscrezioni raccontate da Repubblica. Il quotidiano, nella sua edizione online, scrive: “Momenti di grande tensione al fischio finale di Lazio-Torino. Sugli spalti dell’Olimpico si è sfiorata la rissa tra il patron dei granata, Urbano Cairo, e alcuni membri della dirigenza capitolina tra cui il presidente Lotito, segnale dei rapporti tesi tra i due club (all’andata ci fu una lunga polemica per il caso dei tamponi in casa biancoceleste). Necessario l’intervento della sicurezza che ha ristabilito la calma”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 19 maggio 2021) Lazio-Torino è diventata una polveriera. Oltre alle accuse al vetriolo sui social, tra Immobile e, e la presa di posizione del club biancoceleste, ci sono anche le indiscrezioni raccontate da. Il quotidiano, nella sua edizione online, scrive: “Momenti di grande tensione al fischio finale di Lazio-Torino. Sugli spalti dell’Olimpico si èlatra il patron dei granata, Urbano, e alcuni membridirigenza capitolina tra cui il presidente, segnale dei rapporti tesi tra i due club (all’andata ci fu una lunga polemica per il caso dei tamponi in casa biancoceleste). Necessarioche ha ristabilito la”. L'articolo ilNapolista.

Advertising

napolista : Sul quotidiano le indiscrezioni relative a Lazio-Torino. Il patron dei granata quasi alle mani con i dirigenti bian… - PasdaranFiSud : #Lazio-#Torino, finale infuocato: in tribuna #Cairo sfiora la #rissa con #Lotito. La rissa?! Ma giù le mani, razza… - Italia_Notizie : Lazio-Torino, finale infuocato: in tribuna Cairo sfiora la rissa con Lotito - rep_roma : Roma, violenta rissa tra coetanei a piazza Bologna: arrestati tre ventenni [aggiornamento delle 17:18] - rep_roma : Roma, rissa tra giovani in zona movida a Trastevere: un ferito [aggiornamento delle 13:53] -

Ultime Notizie dalla rete : Repubblica rissa Il coprifuoco slitta alle 23, dal 21 giugno sarà abolito Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il dl Covid sulle aperture. Il decreto entra in vigore 'il ... muore operaio 51enne Violenta rissa a Rottofreno, otto persone coinvolte e un ...

Lotito e Cairo, rissa sfiorata al fischio finale di Lazio - Torino L'edizione odierna di Repubblica riferisce di ulteriori momenti di tensione vissuti nei minuti finali del match, ed in particolar modo al fischio finale dell'arbitro, tra il numero uno granata ed ...

Lazio-Torino, finale infuocato: in tribuna Cairo sfiora la rissa con Lotito La Repubblica Lazio-Torino, finale infuocato: in tribuna Cairo sfiora la rissa con Lotito E' innegabile che quando il Torino si deve salvare a una giornata dalla fine devi capire cosa è andato storto e capire come migliorare Nicola: 'Salvezza meritata'. Stremato, ma felice Davide Nicola ch ...

Lotito e Cairo, rissa sfiorata al fischio finale di Lazio-Torino L’edizione odierna di Repubblica riferisce di ulteriori momenti di tensione vissuti nei minuti finali del match, ed in particolar modo al fischio finale dell’arbitro, tra il numero uno granata ed ...

Il presidente dellaSergio Mattarella ha firmato il dl Covid sulle aperture. Il decreto entra in vigore 'il ... muore operaio 51enne Violentaa Rottofreno, otto persone coinvolte e un ...L'edizione odierna diriferisce di ulteriori momenti di tensione vissuti nei minuti finali del match, ed in particolar modo al fischio finale dell'arbitro, tra il numero uno granata ed ...E' innegabile che quando il Torino si deve salvare a una giornata dalla fine devi capire cosa è andato storto e capire come migliorare Nicola: 'Salvezza meritata'. Stremato, ma felice Davide Nicola ch ...L’edizione odierna di Repubblica riferisce di ulteriori momenti di tensione vissuti nei minuti finali del match, ed in particolar modo al fischio finale dell’arbitro, tra il numero uno granata ed ...