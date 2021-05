Renzi: elezioni nel 2023. Alle regionali in Sicilia Iv avrà mezzo milione di voti, altro che 2% (Di mercoledì 19 maggio 2021) Renzi esterna a 360* nel salotto di Vespa a Porta a Porta parla anche di elezioni, pronosticando un risultato positivo per Iv L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 19 maggio 2021)esterna a 360* nel salotto di Vespa a Porta a Porta parla anche di, pronosticando un risultato positivo per Iv L'articolo proviene da Firenze Post.

Ultime Notizie dalla rete : Renzi elezioni Perché il processo a Mimmo Lucano è 'politico' Fingiamo di non essere interessati ai contenuti degli incontri del pm con Renzi e Salvini e vediamo ... aveva fatto intendere che l'idea di Lucano fosse quella di candidarsi alle elezioni politiche del ...

Regionali in Sicilia, Renzi: 'Italia Viva prenderà mezzo milione di voti' Ma prima delle elezioni del 2023 ci sara' un altro appuntamento importante, le elezioni regionali ... A dirlo a Porta a Porta su Raiuno il leader di Italia Viva Matteo Renzi. - -

Elezioni, Renzi: "Fiero della candidatura Conti a Bologna, sarà come Firenze 2009" FirenzeToday Politica & Social: i campi di battaglia Una nuova settimana di Politica & social, l’osservatorio sulla comunicazione social dei leader politici italiani. di Leonardo Buccione L’analisi condotta dal 6 al 12 maggio, realizzata su (...) ...

La Conti si smarca ancora: "Renzi non verrà" Il leader di Italia Viva non sarà a Bologna con un evento per la campagna delle primarie. Galletti si sbilancia: "Tifo per Isabella" ...

