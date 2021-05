Renica | “Mandare via Gattuso è un rischio Allegri non verrà per un motivo Il Milan merita la Champions più della Juve”

(Di mercoledì 19 maggio 2021) “Chi manderà via, dovrà prendersi le proprie responsabilità. Ingaggiare un altro allenatore sarebbe unper il Napoli. Auspico la qualificazione indel, lodi più rispetto allantus“. Queste le parole di Alessandroai microfoni di Radio CRC. L’ex difensore del Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corsotrasmissione “Arena Maradona: “Spero in un riavvicinamento tra De Laurentiis etra persone intelligenti i margini ci sono sempre.conquisterà la. Sono fiducioso in vista dell’impegno contro il Verona. Secondo me il Napoli non sbaglierà il colpo. Sarebbe opportuno confermare, anche perché ...

Advertising

sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Renica: “Mandare via Gattuso sarebbe rischioso. Il Milan merita la Cham… -

Ultime Notizie dalla rete : Renica Mandare

Napolipiu.com

In diretta a 'Punto Nuovo Sport Show', trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Alessandro, ex calciatore del Napoli: 'Io credo che gli artisti determinino i risultati e i migliori segnano. Senza qualità non vai da nessuna parte. Vediamo chi va in campo. Il Napoli ha qualità e c'è ...In diretta a 'Punto Nuovo Sport Show', trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Alessandro, ex calciatore del Napoli: 'Io credo che gli artisti determinino i risultati e i migliori segnano. Senza qualità non vai da nessuna parte. Vediamo chi va in campo. Il Napoli ha qualità e c'è ..."Chi manderà via Gattuso, dovrà prendersi le proprie responsabilità. Ingaggiare un altro allenatore sarebbe un rischio per il Napoli. Auspico la ...© 2008-2021 AreaNapoli.it - Testata giornalistica sportiva registrata al Tribunale di Napoli con autorizzazione numero 21 del 29 marzo 2011, direttore responsabile Alessandro Sep ...