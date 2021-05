Renault leader in Italia per i veicoli elettrici

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 19 maggio 2021)è il brand con il maggior numero di vendite dia zero emissioni nel nostro Paese con 20.600. Contemporaneamente, sono state immatricolate oltre 11.000Zoe E-TECH Electric in. Questa doppietta sottolinea laship disul mercato elettricono e la crescita continua delle sue vendite in questo settore dal 2011. Primo costruttore automobilistico Europeo ad aver creduto nel veicolo 100% elettrico e primo a voler proporre la mobilità sostenibile a tutti, in linea con lo spiritodi democratizzare la tecnologia e far evolvere l’automobile, il Grupposi impegna da oltre un decennio nello sviluppo dei...