Renault leader in Italia per i veicoli elettrici

Nel primo quadrimestre dell'anno, in Italiae'del mercato elettrico (auto + veicoli commerciali) con 3.580 unita' immatricolate ed una quota di mercato del 19,2%, in crescita del 164% ...Il gruppo Volkswagen si conferma ildel mercato europeo grazie a 280.262 immatricolazioni (..., Hyundai e Toyota . Una crescita inferiore a quella del mercato è stata registrata anche dal ...Renault e' il brand con il maggior numero di vendite di veicoli a zero emissioni nel nostro Paese con 20.600 veicoli elettrici. Contemporaneamente, sono state immatricolate oltre 11.000 Renault Zoe E- ...L'ultimo mercato piloti ha segnato il ritorno in Formula Uno di Fernando Alonso dopo due anni di assenza. Parlando del due volte campione del mondo, il CEO di Renault Luca de Meo ha ammesso come l'ast ...