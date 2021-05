Religione cattolica a scuola, Granato vuole abolirla. Lo Snadir risponde: “Non è catechismo” (Di mercoledì 19 maggio 2021) L'emendamento a prima firma Rampi che prevede la possibilità per i laureati in scienze delle religioni di insegnare storia e filosofia al liceo, ha creato un nuovo dibattito in merito al ruolo della Religione cattolica nelle scuole. Ad accendere la miccia la senatrice di Alternativa c'è Bianca Laurea Granato, che spinge per eliminare l'insegnamento della Religione cattolica in favore di insegnamenti laici. Di contro la replica del sindacato Snadir, che risponde alla senatrice ex M5S ricordando le differenze fra catechismo e insegnamento della Religione cattolica. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 19 maggio 2021) L'emendamento a prima firma Rampi che prevede la possibilità per i laureati in scienze delle religioni di insegnare storia e filosofia al liceo, ha creato un nuovo dibattito in merito al ruolo dellanelle scuole. Ad accendere la miccia la senatrice di Alternativa c'è Bianca Laurea, che spinge per eliminare l'insegnamento dellain favore di insegnamenti laici. Di contro la replica del sindacato, chealla senatrice ex M5S ricordando le differenze frae insegnamento della. L'articolo .

