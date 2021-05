ReiThera: “Cercheremo fondi alternativi per la fase 3 di sperimentazione del nostro vaccino” (Di mercoledì 19 maggio 2021) L’azienda ha preso posizione dopo che la Corte dei Conti ha bloccato i fondi per lo sviluppo dell’immunizzante italiano. “La decisione della Corte non avrà alcun impatto sul regolare proseguimento e svolgimento della fase II del vaccino ReiThera. Per lo svolgimento della fase III, in mancanza di intervento da parte del Governo, ReiThera cercherà fonti di finanziamento alternative. Il pronunciamento della Corte dei Conti non riguarda la bontà del progetto o del vaccino, ma aspetti tecnico-giuridici legati al contratto di finanziamento”. Dopo il blocco deciso dalla Corte dei Conti al finanziamento per la sperimentazione del vaccino anti-Covid ReiThera, l’azienda di Castel Romano ha scritto ai centri che hanno preso ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 19 maggio 2021) L’azienda ha preso posizione dopo che la Corte dei Conti ha bloccato iper lo sviluppo dell’immunizzante italiano. “La decisione della Corte non avrà alcun impatto sul regolare proseguimento e svolgimento dellaII del. Per lo svolgimento dellaIII, in mancanza di intervento da parte del Governo,cercherà fonti di finanziamento alternative. Il pronunciamento della Corte dei Conti non riguarda la bontà del progetto o del, ma aspetti tecnico-giuridici legati al contratto di finanziamento”. Dopo il blocco deciso dalla Corte dei Conti al finanziamento per ladelanti-Covid, l’azienda di Castel Romano ha scritto ai centri che hanno preso ...

Ultime Notizie dalla rete : ReiThera Cercheremo Reithera: cercheremo nuovi finanziamenti per i test sul vaccino Per lo svolgimento della fase III - scrive Reithera - in mancanza di intervento da parte del governo , l azienda cercher fonti di finanziamento alternativi . Figliuolo: Reithera obiettivo di medio e ...

Vaccini Italia, ReiThera non si ferma: "Cerchiamo finanziamenti" L'azienda biotech di Castel Romano: "Stop Corte dei Conti non ferma fase 2 test vaccino e per fase 3 cercheremo fonti di finanziamento alternative" ReiThera va avanti sulla sperimentazione del suo vaccino anti Covid. "La notizia della decisione della Corte dei Conti di bloccare i finanziamenti già ...

Reithera: cercheremo nuovi finanziamenti per i test sul vaccino Gazzetta del Sud Covid, Carofiglio: "Io l’ho fatto, il vaccino italiano ReiThera funziona" Lo scrittore Carofiglio e lo stop a ReiThera: sono pieno di anticorpi, la burocrazia non fermi la ricerca perché quelle dosi ci salveranno ...

