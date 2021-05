Regolamento Atalanta-Juventus, finale Coppa Italia: cosa succede in caso di pareggio (Di mercoledì 19 maggio 2021) cosa succede in caso di pareggio nella finale di Coppa Italia? E’ questa la domanda che molti tifosi e appassionati si pongono in occasione dell’atto conclusivo della Coppa nazionale, che vedrà sfidarsi Atalanta e Juventus. Qualora al termine dei 90? regolamentari il punteggio fosse ancora in parità, si procederebbe come di consueto. Si disputerebbero infatti i tempi supplementari (due da 15?) e in caso di ulteriore parità i calci di rigore. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 19 maggio 2021)indinelladi? E’ questa la domanda che molti tifosi e appassionati si pongono in occasione dell’atto conclusivo dellanazionale, che vedrà sfidarsi. Qualora al termine dei 90? regolamentari il punteggio fosse ancora in parità, si procederebbe come di consueto. Si disputerebbero infatti i tempi supplementari (due da 15?) e indi ulteriore parità i calci di rigore. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Regolamento Atalanta Le squadre provvisorie di UEFA EURO 2020 ... Polonia, Russia, Slovacchia, Turchia Seleziona la tua squadra Fantasy di EURO 2020 Regolamento Le ... Milan Badelj (Genoa), Nikola Vla?i (CSKA Moskva), Mario Pa?ali (Atalanta), Ivan Peri?i (Inter Milan)...

La classifica senza errori arbitrali: trentasettesima giornata ... Inter 88 punti ( - 5); Atalanta 78 ( - 2); Napoli 76 ( - 4), Milan 76 (+5); Juventus 75 (+2); ... *1 partita in meno IL REGOLAMENTO Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, ...

Regolamento Atalanta-Juventus, finale Coppa Italia: cosa succede in caso di pareggio Sportface.it Conference League, tutto quello che c'è da sapere: date, regolamento e montepremi Conference League, chi si qualifica dalla Serie A? Qual è il regolamento e quando si giocheranno le partite dei gironi? Ecco tutto quello da sapere.

Orari ultima giornata Serie A: Atalanta-Milan, Napoli-Verona e Bologna-Juve domenica La Fiorentina sarà di scena sabato sera a Crotone, con calcio d’inizio alle 20:45. La Lega Serie A, con un comunicato ufficiale, ha reso noti date e… Leggi Come da consuetudine, e da regolamento, le g ...

