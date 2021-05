Regina Elisabetta: nuovo dolore per la Royal Queen. Cos’è successo (Di mercoledì 19 maggio 2021) La Regina Elisabetta ha subito una nuova perdita. A meno di due mesi dalla morte del consorte Filippo, è stata costretta a dire addio a uno dei suoi nuovi cagnolini, il dorgi Fergus, morto a soli cinque mesi. Le cause del decesso non sono ancora note, ma si sa che il cucciolo era un dono del figlio Andrea, insieme al corgi Muick per aiutarla a distrarsi dalle preoccupazioni dell’improvviso ricovero del marito Filippo, spentosi poi lo scorso aprile, all’età di 99 anni. Fergi era un incrocio tra un dachsund e un corgi gallese, chiamato così in onore di Fergus Bowes-Lyon, zio materno della sovrana, rimasto ucciso nel corso della Prima Guerra Mondiale. Appena arrivati, i due cagnolini hanno preso possesso del castello, seguendola in ogni suo movimento e godendosi tutti i lussi dedicati alla Royal Family, come menù speciali e un ... Leggi su viaggiarealverde (Di mercoledì 19 maggio 2021) Laha subito una nuova perdita. A meno di due mesi dalla morte del consorte Filippo, è stata costretta a dire addio a uno dei suoi nuovi cagnolini, il dorgi Fergus, morto a soli cinque mesi. Le cause del decesso non sono ancora note, ma si sa che il cucciolo era un dono del figlio Andrea, insieme al corgi Muick per aiutarla a distrarsi dalle preoccupazioni dell’improvviso ricovero del marito Filippo, spentosi poi lo scorso aprile, all’età di 99 anni. Fergi era un incrocio tra un dachsund e un corgi gallese, chiamato così in onore di Fergus Bowes-Lyon, zio materno della sovrana, rimasto ucciso nel corso della Prima Guerra Mondiale. Appena arrivati, i due cagnolini hanno preso possesso del castello, seguendola in ogni suo movimento e godendosi tutti i lussi dedicati allaFamily, come menù speciali e un ...

